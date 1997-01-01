Поиск по запросу "Секции Оригами" Всего (2)
Искусство оригами это изготовление бумажных фигур своими руками. Оно подходит для активных детей, формируя у них усидчивость, аккуратность, развивает воображение и внимание, тренирует память. Это прекрасная возможность развивать ребенка с помощью игры. Очень большое значение данного вида творчества имеет для психики, оно улучшает моторику и движение пальцев. С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию оригами во Владивостоке.
Владивосток, Вторая речка, ул. Енисейская, 22 Тел: +7 (423) 231-49-91
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43 Тел: +7 (924) 338-47-76
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0