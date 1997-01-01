Поиск по запросу "Секции Оригами" Всего (2)

Искусство оригами это изготовление бумажных фигур своими руками. Оно подходит для активных детей, формируя у них усидчивость, аккуратность, развивает воображение и внимание, тренирует память. Это прекрасная возможность развивать ребенка с помощью игры. Очень большое значение данного вида творчества имеет для психики, оно улучшает моторику и движение пальцев. С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию оригами во Владивостоке.