Поиск по запросу "Секции Плавание" Всего (9)
Сейчас перед родителями появился большой выбор курсов по плаванию и бассейнов. Выбор секции по плаванию, ведет к выбору подходящего тренера. Если Ваш ребенок не умеет плавать или не может нырять, то незамедлительно подбирайте подходящую секцию во Владивостоке. Кроме позитивного влияния на здоровье, плавание оказывает колоссальное влияние на внутреннее состояние Вашего ребенка, укрепляет опорно-двигательную систему, улучшает кровоснабжение, закаляет организм.
Тел: +7 (924) 730-43-04
Владивосток, Центр, пр-т Партизанский, 44 кор. 10 Тел: +7 (423) 240-40-22
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Цена: 1600 - 2800
Возраст: 0 - 18 лет
Отзывов: 1
Владивосток, Эгершельд, ул. Крыгина, 3 Тел: +7 (423) 249-73-22
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Цена: До 2800
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 58 Тел: +7 (423) 245-37-16
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Цена: От 27000
Возраст: 5 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Батарейная, 1 Тел: +7 (423) 276-03-31
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Цена: Цена не указана
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43 Тел: +7 (423) 245-68-39
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Цена: Цена не указана
Возраст: 8 - 8 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (423) 232-49-32
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 26 Тел: +7 (423) 278-98-30
Владивосток, район Трудовое, ул. Лермонтова, 91/3
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 34
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 44 кор. 5 Тел: +7 (423) 240-40-22
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Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 7 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (423) 232-49-32
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 26 Тел: +7 (423) 278-98-30
Владивосток, район Трудовое, ул. Лермонтова, 91/3
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 34
Владивосток, район Столетие, пер. Камский, 6
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 2
Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43 Тел: +7 (423) 245-95-65
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 6