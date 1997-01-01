Поиск по запросу "Секции Подготовка к школе" Всего (57)
Отдавая ребенка в школу, необходимо задуматься о готовности сына или дочки к таким переменам. Именно для этого и существую секции по подготовке к школе. На занятиях дети изучают основы грамоты и чтения, математические представления , развивают навыки общения и умения работать индивидуально и в группе. Опытные педагоги улучшают память ребенка, развивают мелкую моторику. Все занятия проходят в игровой форме, что помогает детям быстрее адаптироваться к новым условиям.
Тел: +7 (423) 299-00-19
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 2
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 27
Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26
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Цена: 1800 - 4000
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 1
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26
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Цена: 3000 - 6000
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (423) 299-00-19
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 2
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 27
Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26
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Цена: От 4500
Возраст: 6 - 7 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 24 Тел: +7 (924) 727-16-37
Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 7 Тел: +7 (908) 980-00-42
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Цена: 400 - 3000
Возраст: 6 - 7 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Нейбута, 17
Владивосток, район БАМ, ул. Ульяновская, 8
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 52
Владивосток, район Фадеева, ул. Фадеева, 4а
Владивосток, район Чуркин, ул. Бурачка, 10
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Цена: 700 - 4000
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 6
Владивосток, район Вторая речка, ул. Бородинская, 7
Владивосток, район Первая речка, ул. Хабаровская, 24б
Владивосток, район Столетие, ул. Постышева, 37
Владивосток, район Толстого (Буссе), ул. Толстого, 54
Владивосток, район Третья рабочая, пр-т Народный, 11в Тел: +7 (423) 268-71-71
Владивосток, район Чуркин, ул. Олега Кошевого, 26
Владивосток, район Эгершельд, ул. Стрельникова, 3а
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Цена: От 4000
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46 Тел: +7 (914) 671-30-36
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Цена: От 3200
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Столетие, ул. Карбышева, 4 Тел: +7 (914) 695-75-49
Владивосток, район Чуркин, ул. Калинина, 42/7 Тел: +7 (914) 323-08-18
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Цена: От 3300
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Некрасовская, ул. Толстого, 86 Тел: +7 (423) 245-09-30
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Цена: От 3900
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Каплунова, 6 Тел: +7 (914) 073-13-20
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Цена: От 2000
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0