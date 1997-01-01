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Поиск по запросу "Секции Подготовка к школе" Всего (57)

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            Подготовка к школе в Центре "Чайка"

            Подготовка к школе в Центре "Чайка"
            Тел: +7 (423) 299-00-19
            Подготовка к школе
            Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 2
            Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 27
            Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26
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            Рейтинг: 8.0
            Цена: 1800 - 4000
            Возраст: 4 - 7 лет
            Отзывов: 1
            Подготовка к школе в клубе "Бамбини"

            Подготовка к школе в клубе "Бамбини"
            Количество преподавателей: 1
            Подготовка к школе
            Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.8
            Цена: 3000 - 6000
            Возраст: 5 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Экспресс-подготовка к школе в Центре "Чайка"

            Экспресс-подготовка к школе в Центре "Чайка"
            Тел: +7 (423) 299-00-19
            Подготовка к школе
            Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 2
            Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 27
            Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.0
            Цена: От 4500
            Возраст: 6 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Подготовка к школе в Детском центре "Ромашка"

            Подготовка к школе в Детском центре "Ромашка"
            Подготовка к школе
            Владивосток, район Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 24 Тел: +7 (924) 727-16-37
            Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 7 Тел: +7 (908) 980-00-42
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.0
            Цена: 400 - 3000
            Возраст: 6 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Подготовка к первому классу в школе развития «Солнечный остров»

            Подготовка к первому классу в школе развития «Солнечный остров»
            Тел: <i></i>
            Подготовка к школе
            Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Нейбута, 17
            Владивосток, район БАМ, ул. Ульяновская, 8
            Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 52
            Владивосток, район Фадеева, ул. Фадеева, 4а
            Владивосток, район Чуркин, ул. Бурачка, 10
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            Рейтинг: 7.0
            Цена: 700 - 4000
            Возраст: 5 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Подготовка к школе в центре "Дошколенок"

            Подготовка к школе в центре "Дошколенок"
            Тел: <i></i>
            Подготовка к школе
            Владивосток, район Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 6
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Бородинская, 7
            Владивосток, район Первая речка, ул. Хабаровская, 24б
            Владивосток, район Столетие, ул. Постышева, 37
            Владивосток, район Толстого (Буссе), ул. Толстого, 54
            Владивосток, район Третья рабочая, пр-т Народный, 11в Тел: +7 (423) 268-71-71
            Владивосток, район Чуркин, ул. Олега Кошевого, 26
            Владивосток, район Эгершельд, ул. Стрельникова, 3а
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            Рейтинг: 7.0
            Цена: От 4000
            Возраст: 4 - 6 лет
            Отзывов: 0
            Подготовка к школе в Детском развивающем центре "Росток"

            Подготовка к школе в Детском развивающем центре "Росток"
            Тел: <i></i>
            Подготовка к школе
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46 Тел: +7 (914) 671-30-36
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.0
            Цена: От 3200
            Возраст: 4 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Подготовка к школе в Образовательном клубе "In Language"

            Подготовка к школе в Образовательном клубе "In Language"
            Тел: <i></i>
            Подготовка к школе
            Владивосток, район Столетие, ул. Карбышева, 4 Тел: +7 (914) 695-75-49
            Владивосток, район Чуркин, ул. Калинина, 42/7 Тел: +7 (914) 323-08-18
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            Рейтинг: 6.9
            Цена: От 3300
            Возраст: 5 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Подготовка к школе в Школе "Эврика"

            Подготовка к школе в Школе "Эврика"
            Тел: <i></i>
            Подготовка к школе
            Владивосток, район Некрасовская, ул. Толстого, 86 Тел: +7 (423) 245-09-30
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.9
            Цена: От 3900
            Возраст: 5 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Подготовка к школе в центре иностранных языков Smart Start

            Подготовка к школе в центре иностранных языков Smart Start
            Тел: <i></i>
            Подготовка к школе
            Владивосток, район Луговая, ул. Каплунова, 6 Тел: +7 (914) 073-13-20
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.8
            Цена: От 2000
            Возраст: 5 - 7 лет
            Отзывов: 0