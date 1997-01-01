Поиск по запросу "Секции Программирование" Всего (8)
На занятиях в секциях по программированию, дети изучаю процесс создания компьютерных программ, с помощью языков программирования. Все обучение строится на основах таких наук как математика и информатика. Опытные педагоги помогают создать компьютерные игры, изучить основы компьютерной техники, более подробно изучить терминология в области программирования. Если Вашего ребенка интересует компьютер, то Вы можете найти подходящую для него секцию по программированию во Владивостоке.
Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43
Показать адреса на карте
Цена: До 3000
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 1
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4 Тел: +7 (423) 231-80-66
Показать адреса на карте
Цена: Бесплатно
Возраст: 14 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 155 кор. 2 Тел: +7 (423) 200-01-66
Владивосток, район Центр, ул. Лазо, 9 Тел: +7 (423) 200-01-66
Показать адреса на карте
Цена: От 2000
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Некрасовская, ул. Гоголя, 41 Тел: +7 (914) 703-59-36
Показать адреса на карте
Цена: 4000 - 4000
Возраст: 10 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а Тел: +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Показать адреса на карте
Цена: От 3150
Возраст: 11 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а Тел: +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Показать адреса на карте
Цена: От 3150
Возраст: 13 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а Тел: +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Показать адреса на карте
Цена: От 3150
Возраст: 13 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а Тел: +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Показать адреса на карте
Цена: От 3150
Возраст: 13 - 18 лет
Отзывов: 0