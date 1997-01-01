Поиск кружков и секций во Владивостоке
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Поиск по запросу "Секции Развитие детей" Всего (52)

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            Развивающие занятия в клубе "Бамбини"

            Развивающие занятия в клубе "Бамбини"
            Количество преподавателей: 1
            Ритмика Развитие речи Развитие детей Мелкая моторика
            Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26 Тел: +7 (423) 255-09-09
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.9
            Цена: 800 - 4000
            Возраст: 1 - 5 лет
            Отзывов: 0
            Раннее развитие детей в Центре "Чудо-Школа"

            Раннее развитие детей в Центре "Чудо-Школа"
            Количество преподавателей: 1
            Развитие детей
            Владивосток, БАМ, ул. Волгоградская, 12 Тел: +7 (966) 273-97-89
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.7
            Цена: 2000 - 4000
            Возраст: 1 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Комплексное развитие в "Mamas Center"

            Комплексное развитие в "Mamas Center"
            Количество преподавателей: 1
            Тел: <i></i>
            Развитие детей
            Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.1
            Цена: 600 - 5999
            Возраст: 1 - 3 лет
            Отзывов: 0
            Кинетические игры в "Mamas Center"

            Кинетические игры в "Mamas Center"
            Количество преподавателей: 1
            Тел: <i></i>
            Развитие детей
            Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.1
            Цена: 600 - 5999
            Возраст: 1 - 3 лет
            Отзывов: 0
            Английский для малышей в "Mamas Center"

            Английский для малышей в "Mamas Center"
            Количество преподавателей: 1
            Развитие детей Иностранные языки
            Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135 Тел: +7 (423) 275-44-75
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.1
            Цена: 600 - 5999
            Возраст: 1 - 3 лет
            Отзывов: 0
            "Развивайка" в Детском центре "Ромашка"

            "Развивайка" в Детском центре "Ромашка"
            Развитие детей
            Владивосток, район Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 24 Тел: +7 (924) 727-16-37
            Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 7 Тел: +7 (908) 980-00-42
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.0
            Цена: 400 - 3000
            Возраст: 3 - 4 лет
            Отзывов: 0
            Раннее развитие в Детском центре "Ромашка"

            Раннее развитие в Детском центре "Ромашка"
            Развитие детей
            Владивосток, район Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 24 Тел: +7 (924) 727-16-37
            Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 7 Тел: +7 (908) 980-00-42
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.0
            Цена: 400 - 3000
            Возраст: 1 - 3 лет
            Отзывов: 0
            Развивающие занятия в Центре раннего развития "7 гномов"

            Развивающие занятия в Центре раннего развития "7 гномов"
            Развитие детей Развитие интеллекта
            Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Невельского, 31 Тел: +7 (908) 443-10-94
            Владивосток, район Эгершельд, ул. Леонова, 66 стр. 2 Тел: +7 (908) 443-10-94
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            Рейтинг: 7.0
            Цена: От 3000
            Возраст: 1 - 3 лет
            Отзывов: 0
            Раннее развитие в детском клубе "Умничка!"

            Раннее развитие в детском клубе "Умничка!"
            Развитие детей
            Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 54 Тел: +7 (423) 269-77-15
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            Рейтинг: 7.0
            Цена: От 400
            Возраст: 1 - 4 лет
            Отзывов: 0
            Развивающие занятия в школе развития «Солнечный остров»

            Развивающие занятия в школе развития «Солнечный остров»
            Тел: <i></i>
            Развитие детей
            Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Нейбута, 17
            Владивосток, район БАМ, ул. Ульяновская, 8
            Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 52
            Владивосток, район Фадеева, ул. Фадеева, 4а
            Владивосток, район Чуркин, ул. Бурачка, 10
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            Рейтинг: 7.0
            Цена: 700 - 4000
            Возраст: 1 - 5 лет
            Отзывов: 0