Поиск по запросу "Секции Развитие детей" Всего (52)
Каждый родитель стремится развить своего ребенка со всех сторон. Очень важное в процессе развития имеют память, интеллект и внимание. Именно в детском возрасте этому нужно уделить очень большое значение. Именно для этого и существуют секции по развитию детей во Владивостоке. На занятиях, Ваш ребенок, играючи учиться мыслить, развивает стремление познавать мир, учится запоминать и предвидеть результаты своей деятельности. Развивает музыкальный слух и основы хорового пения.
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26 Тел: +7 (423) 255-09-09
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Цена: 800 - 4000
Возраст: 1 - 5 лет
Отзывов: 0
Владивосток, БАМ, ул. Волгоградская, 12 Тел: +7 (966) 273-97-89
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Цена: 2000 - 4000
Возраст: 1 - 7 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135
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Цена: 600 - 5999
Возраст: 1 - 3 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135
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Цена: 600 - 5999
Возраст: 1 - 3 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135 Тел: +7 (423) 275-44-75
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Цена: 600 - 5999
Возраст: 1 - 3 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 24 Тел: +7 (924) 727-16-37
Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 7 Тел: +7 (908) 980-00-42
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Цена: 400 - 3000
Возраст: 3 - 4 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 24 Тел: +7 (924) 727-16-37
Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 7 Тел: +7 (908) 980-00-42
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Цена: 400 - 3000
Возраст: 1 - 3 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Невельского, 31 Тел: +7 (908) 443-10-94
Владивосток, район Эгершельд, ул. Леонова, 66 стр. 2 Тел: +7 (908) 443-10-94
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Цена: От 3000
Возраст: 1 - 3 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 54 Тел: +7 (423) 269-77-15
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Цена: От 400
Возраст: 1 - 4 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Нейбута, 17
Владивосток, район БАМ, ул. Ульяновская, 8
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 52
Владивосток, район Фадеева, ул. Фадеева, 4а
Владивосток, район Чуркин, ул. Бурачка, 10
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Цена: 700 - 4000
Возраст: 1 - 5 лет
Отзывов: 0