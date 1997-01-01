Поиск по запросу "Секции Ремесло " Всего (3)
Занятия ручным трудом помогают ребенку приобрести необходимые в быту навыки, развить свое мастерство в одном из видов ремесел и творческие способности. А также ремесленная деятельность помогате ребенку ближе познакомиться с културой и традициями своей родины.
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 66 Тел: +7 (423) 254-03-16
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Цена: 1200 - 7900
Возраст: 7 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, ул. Кутузова, 10 Тел: +7 (914) 702-14-72
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Цена: От 500
Возраст: 5 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, ул. Кутузова, 10 Тел: +7 (914) 702-14-72
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Цена: От 450
Возраст: 5 - 12 лет
Отзывов: 0