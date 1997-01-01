Поиск по запросу "Секции Ритмика" Всего (5)
В современной мире, большое значение в развитии и воспитании ребенка уделяется ритмике. На занятиях в секциях по ритмике, Ваш ребенок научится естественно двигаться, чувствовать темп, ловить ритм. Благодаря таким занятиям дети становятся более спокойными, учатся адекватно воспринимать музыку, реагировать на нее, и выражать свои эмоции через движения под музыку. Помимо этого ритмика может развить хороший музыкальный вкус, развить творческую активность, а также раскрепоститься. Это очень хорошая физическая и психологическая активность для Вашего малыша.
Тел: +7 (423) 256-35-43
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40 Тел: +7 (423) 236-21-91
Владивосток, район Тихая, ул. Сахалинская, 2а Тел: +7 (423) 257-58-48
Показать адреса на карте
Цена: 1700 - 2000
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26 Тел: +7 (423) 255-09-09
Показать адреса на карте
Цена: 800 - 4000
Возраст: 1 - 5 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Центр, ул. Светланская, 147 Тел: +7 (423) 271-59-67
Показать адреса на карте
Цена: 1800 - 1800
Возраст: 3 - 6 лет
Отзывов: 2
Владивосток, район БАМ, ул. Тухачевского, 30 Тел: +7 (423) 270-60-85
Показать адреса на карте
Цена: 500 - 2500
Возраст: 4 - 8 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район БАМ, ул. Карбышева, 34
Показать адреса на карте
Цена: До 1900
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0