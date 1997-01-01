Поиск по запросу "Секции Ритмика" Всего (5)

В современной мире, большое значение в развитии и воспитании ребенка уделяется ритмике. На занятиях в секциях по ритмике, Ваш ребенок научится естественно двигаться, чувствовать темп, ловить ритм. Благодаря таким занятиям дети становятся более спокойными, учатся адекватно воспринимать музыку, реагировать на нее, и выражать свои эмоции через движения под музыку. Помимо этого ритмика может развить хороший музыкальный вкус, развить творческую активность, а также раскрепоститься. Это очень хорошая физическая и психологическая активность для Вашего малыша.