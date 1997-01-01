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Поиск по запросу "Секции Робототехника" Всего (14)

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            Робототехника в школе "Archi"

            Робототехника в школе "Archi"
            Количество преподавателей: 1
            Робототехника
            Владивосток, район Центр, ул. Пушкинская, 8 Тел: +7 (999) 615-47-51
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 8.9
            Цена: 500 - 4000
            Возраст: 5 - 13 лет
            Отзывов: 1
            Робототехника в МАУ ДО "Центринформ"

            Робототехника в МАУ ДО "Центринформ"
            Количество преподавателей: 2
            Робототехника
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4 Тел: +7 (423) 231-80-66
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            Рейтинг: 8.2
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 9 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Робототехника для детей в Центре развития робототехники

            Робототехника для детей в Центре развития робототехники
            Тел: +7 (914) 662-26-74
            Робототехника
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Иртышская, 12
            Владивосток, район Первая речка, ул. Комсомольская, 1
            Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 40
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 27Д
            Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4А
            Артём, ул. Партизанская, 2
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            Рейтинг: 8.0
            Цена: 600 - 2400
            Возраст: 5 - 18 лет
            Отзывов: 1
            Робототехника в Федеральной сети "Лига Роботов"

            Робототехника в Федеральной сети "Лига Роботов"
            Робототехника
            Владивосток, район Центр, ул. Посьетская, 45 Тел: +7 (914) 704-11-86
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.8
            Цена: 1000 - 4000
            Возраст: 6 - 17 лет
            Отзывов: 3
            Робототехника в Клубе "Роботрек"

            Робототехника в Клубе "Роботрек"
            Тел: <i></i>
            Робототехника
            Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 92
            Владивосток, район Первая речка, пр-т Острякова, 13
            Владивосток, район Чуркин, ул. Терешковой, 21
            Находка, ул. Советская, 5а Тел: +7 (914) 732-54-32
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.0
            Цена: До 3500
            Возраст: 5 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Робототехника в Детском центре "Мореход"

            Робототехника в Детском центре "Мореход"
            Робототехника
            Владивосток, район Эгершельд, ул. Станюковича, 66 Тел: +7 (423) 230-11-41
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            Рейтинг: 7.0
            Цена: 450 - 1800
            Возраст: 7 - 15 лет
            Отзывов: 0
            Робототехника в клубе Friends

            Робототехника в клубе Friends
            Робототехника
            Владивосток, район Центр, ул. Набережная, 5в Тел: +7 (984) 197-70-32
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            Рейтинг: 6.8
            Цена: От 500
            Возраст: 7 - 10 лет
            Отзывов: 0
            Робототехника в Семейном клубе "Кроха"

            Робототехника в Семейном клубе "Кроха"
            Тел: <i></i>
            Робототехника
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Иртышская, 12
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.7
            Цена: 700 - 2500
            Возраст: 7 - 16 лет
            Отзывов: 0
            Робототехника в Центре инженерии и робототехники "ТехноКлуб"

            Робототехника в Центре инженерии и робототехники "ТехноКлуб"
            Робототехника
            Владивосток, район Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 6 Тел: +7 (924) 338-69-06
            Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 103 Тел: +7 (914) 656-49-16
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            Рейтинг: 6.7
            Цена: От 2000
            Возраст: 6 - 16 лет
            Отзывов: 0
            Секция "Roboforce" в Центре развития "Улыбка"

            Секция "Roboforce" в Центре развития "Улыбка"
            Тел: <i></i>
            Робототехника
            Владивосток, район Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 38
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: 700 - 3600
            Возраст: 7 - 15 лет
            Отзывов: 0