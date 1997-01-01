Поиск по запросу "Секции Робототехника" Всего (14)
На занятиях по робототехнике Ваш ребенок помимо теоретических основ по математике, физике, информатике, имеет возможность применить полученные знания на практике. Посещая секции по робототехнике, дети создают роботов, мини-автомобили, делают многофункциональную руку и многое другое. Изучают законы энергии, принципы дистанционного управления. Все занятия проходят в увлекательной форме, что помогает развить у ребенка логику, мышление, творчество, мелкую моторику, а также формирую усидчивость и желание добиться своей цели.
Владивосток, район Центр, ул. Пушкинская, 8 Тел: +7 (999) 615-47-51
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Цена: 500 - 4000
Возраст: 5 - 13 лет
Отзывов: 1
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4 Тел: +7 (423) 231-80-66
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Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 18 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (914) 662-26-74
Владивосток, район Вторая речка, ул. Иртышская, 12
Владивосток, район Первая речка, ул. Комсомольская, 1
Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 40
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 27Д
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4А
Артём, ул. Партизанская, 2
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Цена: 600 - 2400
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 1
Владивосток, район Центр, ул. Посьетская, 45 Тел: +7 (914) 704-11-86
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Цена: 1000 - 4000
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 3
Тел: <i></i>
Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 92
Владивосток, район Первая речка, пр-т Острякова, 13
Владивосток, район Чуркин, ул. Терешковой, 21
Находка, ул. Советская, 5а Тел: +7 (914) 732-54-32
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Цена: До 3500
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Эгершельд, ул. Станюковича, 66 Тел: +7 (423) 230-11-41
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Цена: 450 - 1800
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Набережная, 5в Тел: +7 (984) 197-70-32
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Цена: От 500
Возраст: 7 - 10 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Вторая речка, ул. Иртышская, 12
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Цена: 700 - 2500
Возраст: 7 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 6 Тел: +7 (924) 338-69-06
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 103 Тел: +7 (914) 656-49-16
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Цена: От 2000
Возраст: 6 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 38
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Цена: 700 - 3600
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0