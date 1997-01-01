Поиск по запросу "Секции Рукоделие" Всего (34)
Неотъемлемой частью воспитания девочек является рукоделие. В детстве закладывается умение вышивать, шить, вязать, искусно управлять с иглой. Занятия в таких секциях развивают в вашем ребенке творческие задатки, мелкую моторику, помогают самоутвердиться. Посещая кружки по рукоделию, девочки учатся обращаться с инструментом, тканью, нитками. Все это формирует положительные эмоции к окружающему миру, вкус, и интерес к труду. И готовят к семейной жизни.
Владивосток, район Луговая, ул. Громова, 12
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Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 19 Тел: +7 (423) 297-79-78
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Цена: От 200
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Вторая речка, ул. Давыдова, 12 Тел: +7 (423) 231-04-20
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 1
Владивосток, Вторая речка, ул. Енисейская, 22 Тел: +7 (423) 231-49-91
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Вторая речка, ул. Кутузова, 3а Тел: +7 (423) 232-56-74
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Вторая речка, ул. Кутузова, 3а Тел: +7 (423) 232-56-74
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Ивановская, 19
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Цена: 400 - 1000
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Луговая, ул. Ивановская, 19
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Цена: 400 - 1000
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Луговая, ул. Ивановская, 19
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Цена: 400 - 1000
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Луговая, ул. Ивановская, 19
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Цена: 400 - 1000
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0