Поиск по запросу "Секции Русский язык" Всего (2)

Изучение русского языка включает обучение навыкам владения языком в устной и письменной формах. Основу изучения русского языка в школе составляет фундаментальная лингвистика, включающая все ярусы современного русского языка, его историю, диалектологию, а также смежные науки: графику, орфографию, пунктуацию, функциональную стилистику. Кроме того, с недавноего времени предмет включает лексику, словообразование и учение о словосочетании.

Важными функциями русского языка являются развивающая и воспитывающая. Изучение русского языка связано с развитием логического, абстрактного, творческого мышления, а также с развитием речи. И в то же время, благодаря познанию языка и литературы развивается эмоциональная и духовная сферы личности, расширяется кругозор, формируется мировоззрение, что повышает культурный уровень школьника в целом.