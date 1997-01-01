«Юный художник» в Речевом центре "Логопед"

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Описание: многим детям с речевыми проблемами трудно выражать свои чувства, эмоций, мысли и понять, что чувствуют другие люди. Иногда именно это становится причиной нежелательного поведения. Таким детям легче наладить диалог с миром в процессе творческой деятельности. Но сначала нужно просто научиться получать удовольствие от рисования, лепки, конструирования.
Художественное творчество — это мостик, который облегчает переход к самостоятельной речи, чтению, письму и развитию самоконтроля. Эти занятия способствуют координации работы всех сенсорных систем, развитию тонкой моторики и нормализуют эмоциональное состояние ребенка.
В программе обучения:
- рисование;
- лепка;
- аппликация;
- конструирование.
Возраст: от 3 до 4 лет.
Стоимость: абонемент на 4 занятия - 2000 рублей, разовое занятие - 600 рублей.
Продолжительность: 50 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
Преподаватели: Рябцева Олеся Николаевна -опытный педагог дошкольного образования со стажем работы более 20 лет.
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