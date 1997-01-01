3D-моделирование в Центре учебной подготовки "Формула"

Информация

Описание: занятия помогут ребятам получить все необходимые знания и навыки для успешной самостоятельной работы в программе Blender. В ходе обучения ребята изучат способы проектирования и моделирования в программе, узнают принципы рендеринга.

Обучение 3D-моделированию включают аспекты работы:

построение трехмерных моделей разной сложности,

создание материалов,

освещение сцены,

анимацию,

спецэффекты.

Стоимость: 2500 рублей в месяц (обучение предусматривает 12 занятий - 3 месяца).

Возраст: от 15 до 17 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 7 человек.