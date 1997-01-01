Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
3D-моделирование в Центре учебной подготовки "Формула"
Цена: От 2500
Возраст: 15 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103
- +7 (423) 293-85-38
- +7 (924) 000-04-44
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 30
- +7 (423) 293-85-38
- +7 (924) 000-05-55
Информация
Описание: занятия помогут ребятам получить все необходимые знания и навыки для успешной самостоятельной работы в программе Blender. В ходе обучения ребята изучат способы проектирования и моделирования в программе, узнают принципы рендеринга.
Обучение 3D-моделированию включают аспекты работы:
- построение трехмерных моделей разной сложности,
- создание материалов,
- освещение сцены,
- анимацию,
- спецэффекты.
Стоимость: 2500 рублей в месяц (обучение предусматривает 12 занятий - 3 месяца).
Возраст: от 15 до 17 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 7 человек.
-
"Юный пользователь ПК" в МАУ ДО "Центринформ"От 7 до 10 лет Бесплатно Государственная
-
Компьютерная анимация в Школе ТелевиденияОт 8 до 16 лет От 6900 руб Частная
-
Обучение Corel Draw в Центре учебной подготовки "Формула"От 15 до 17 лет От 2500 руб Частная
-
Компьютер для начинающих в образовательном центре "Юниум"От 9 до 11 лет От 3150 руб Частная
-
Создание анимации в Школе ТелевиденияОт 8 до 16 лет От 3500 руб Частная
-
Скоростные и управляемые модели автомобилей во Дворце детского творчестваОт 13 до 13 лет Государственная
-
Занимательная информатика в МАУ ДО "Центринформ"От 11 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Создание сайтов в образовательном центре "Юниум"От 13 до 18 лет От 3150 руб Частная
-
Обучение Adobe Photoshop в Центре учебной подготовки "Формула"От 15 до 17 лет От 2500 руб Частная
-
Создание компьютерных игр в образовательном центре "Юниум"От 11 до 18 лет От 3150 руб Частная
Загрузка комментариев...