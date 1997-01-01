3D моделирование в образовательном центре "Юниум"

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Описание: 3D моделирование – востребованное направление IT-индустрии. С помощью программ трехмерного моделирования создают архитектурные проекты, игры, спецэффекты в кино, применяют в медицине и во множестве других отраслей. В процессе обучения школьники узнают об особенностях современной 3D графики, овладеют приемами ее создания и разберутся в тонкостях этого направления в целом.

Обучение 3D моделированию начинается с освоения элементарных вопросов, затем ребята начинают создавать собственную 3D графику, опираясь на полученные знания и воображение.

Обучение проходит на программе «Blender». Ее применяют для реализации многочисленных масштабных проектов: именно в ней были созданы спецэффекты для фильма «Человек-паук 2». Программа 3D моделирования разработана с учетом возраста учащихся. Благодаря постепенному нарастанию сложности занятий, ученики беспроблемно осваивают интерфейс программы, применяют полученные знания на практике и развивают пространственное воображение.

Чему научатся дети:

применять теоретический материал на практике;

создавать сложные трехмерные объекты;

работать с текстурами и материалами для максимальной реалистичности;

моделировать впечатляющие трехмерные сцены;

рисовать спецэффекты;

управлять камерами и светом для создания сцен.

Стоимость: 3150 рублей в месяц.

Возраст: от 13 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Алиса Аникеева.