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3D моделирование в образовательном центре "Юниум"
Адреса
- +7 (924) 257-00-45
Информация
Описание: 3D моделирование – востребованное направление IT-индустрии. С помощью программ трехмерного моделирования создают архитектурные проекты, игры, спецэффекты в кино, применяют в медицине и во множестве других отраслей. В процессе обучения школьники узнают об особенностях современной 3D графики, овладеют приемами ее создания и разберутся в тонкостях этого направления в целом.
Обучение 3D моделированию начинается с освоения элементарных вопросов, затем ребята начинают создавать собственную 3D графику, опираясь на полученные знания и воображение.
Обучение проходит на программе «Blender». Ее применяют для реализации многочисленных масштабных проектов: именно в ней были созданы спецэффекты для фильма «Человек-паук 2». Программа 3D моделирования разработана с учетом возраста учащихся. Благодаря постепенному нарастанию сложности занятий, ученики беспроблемно осваивают интерфейс программы, применяют полученные знания на практике и развивают пространственное воображение.
Чему научатся дети:
- применять теоретический материал на практике;
- создавать сложные трехмерные объекты;
- работать с текстурами и материалами для максимальной реалистичности;
- моделировать впечатляющие трехмерные сцены;
- рисовать спецэффекты;
- управлять камерами и светом для создания сцен.
Стоимость: 3150 рублей в месяц.
Возраст: от 13 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 2 часа 25 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватель: Алиса Аникеева.
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