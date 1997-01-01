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        Академия детской песни Анастасии Савченковой «Голос'Ок!»

        Академия детской песни Анастасии Савченковой «Голос'Ок!»

        Количество преподавателей: 1
        Тел: <i></i>
        Музыка
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 335 - 4200
        Возраст: 3 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 41а
        Информация

        Описание:

        Академия появилась на базе Студии детской эстрадной песни «Радуга»в Спасске-Дальнем.

        И сейчас состоит из 12 вокальных ансамблей общей численностью более 100 человек, каждый из которых реализует свою программу обучения в соответствии с возрастными особенностями.

        Специалисты академии более 10 лет работают с детской песней.

        В зависимости от степени подготовки и желания детей, в академии проходят занятия по сольному пению, занятия с малыми вокальными ансамблями (дуэты, трио, квартеты и т.п.), происходит постановка отдельных концертных номеров. В академии есть собственная студия звукозаписи, где с детьми записываются песни и создаются свои оригинальные аранжировки.

        Возраст учеников: от 3,5 до 10,5 лет и старше.

        Стоимость занятий:

        • Дошкольники - от 335 рублей за одно занятие (3800 рулей в месяц). В месячную стоимость занятий входят: вокальный ансамбль, танец (ритмика).

        • Школьники - от 221,5 рублей за одно занятие (4200 рублей в месяц). В месячную стоимость занятий входят: вокальный ансамбль, нотная грамота, танец (ритмика).

        Стоимость разовых групповых занятий: 650 рублей.

        Впервые поступающие в Академию "Голос'Ок!" оплачивают единовременный взнос на материально-техническое обеспечение в размере 5000 рублей.

        В стоимость обучения и вступительный взнос включены затраты на сценические костюмы, а также необходимое оборудование (радиомикрофоны, усилительная аппаратура) и учебные материалы.

        Скидки:

        Для учащихся второго года обучения предусмотрена скидка в размере 5 % ежемесячно при условии своевременной оплаты.

        При обучении второго ребенка в семье по основным программам предоставляется скидка в размере 20% за обучение второго ребенка.

        При обучении третьего ребенка в семье по основным программам предоставляется скидка в размере 50% за обучение третьего ребенка.

        Продолжительность: от 45 минут до 2 часов 15 минут в зависимости от вида занятия и возрастной группы учащихся.

        Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

        Количество человек в группе: от 12 до 14 человек.

        Преподаватели: Корниенко Анастасия Вячеславовна - хормейстер, дирижер.

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