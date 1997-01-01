Акробатический рок-н-ролл в Федерации акробатического рок-н-ролла

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Описание: занятия для детей включают полуакробатику для детей помладше, начинающих заниматься, и акробатику в более старшем возрасте. Разминка на занятиях включает разработку мышц пресса, спины, плечевого пояса, ног, а также упражнения для укрепления и растяжения связок.

На начальном этапе обучения дети учат базовые танцевальные шаги и движения с элементами аэробики, формируют правильную осанку, а также физически развивают свой организм в целом. Далее, получив начальные навыки, ребята переходят к развитию гибкости, координации, осваивают различные танцевальные стили и элементы, а затем начинают тренировать различные экробатические трюки.

Стоимость:

1400 рублей - 8 занятий;

2000 рублей - 12 занятий.

Возраст:

от 6 до 14 лет;

от 17 лет и старше.

Продолжительность: 2-3 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.