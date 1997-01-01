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Акробатический рок-н-ролл в Федерации акробатического рок-н-ролла
Цена: 1400 - 2000
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район о. Русский, ул. Аякс (о. Русский), 1
- +7 (914) 345-56-34
Информация
Описание: занятия для детей включают полуакробатику для детей помладше, начинающих заниматься, и акробатику в более старшем возрасте. Разминка на занятиях включает разработку мышц пресса, спины, плечевого пояса, ног, а также упражнения для укрепления и растяжения связок.
На начальном этапе обучения дети учат базовые танцевальные шаги и движения с элементами аэробики, формируют правильную осанку, а также физически развивают свой организм в целом. Далее, получив начальные навыки, ребята переходят к развитию гибкости, координации, осваивают различные танцевальные стили и элементы, а затем начинают тренировать различные экробатические трюки.
Стоимость:
- 1400 рублей - 8 занятий;
- 2000 рублей - 12 занятий.
Возраст:
- от 6 до 14 лет;
- от 17 лет и старше.
Продолжительность: 2-3 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
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