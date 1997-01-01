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Акробатика и Гимнастика в фитнес-клубе Мастер Джим
Цена: От 27000
Возраст: 3 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 58
- +7 (423) 245-37-16 , ресепшн клуба
- +7 (423) 245-25-86 , ресепшн клуба
- +7 (423) 245-91-58 , отдел продаж
Информация
Описание: В программе: освоение и закрепление элементов художественной, спортивной гимнастики и акробатики.
Возраст: от 3-х до 12-ти лет.
Продолжительность: от 35 до 45 минут.
Стоимость: клубная карта для ребенка на год - от 27000 рублей.
Преподаватель: Мельникова Юлия - тренер, Степашина Анна - тренер.
Форма: приобретается самостоятельно.
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