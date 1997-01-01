Акробатика и Гимнастика в фитнес-клубе Мастер Джим

Информация

Описание: В программе: освоение и закрепление элементов художественной, спортивной гимнастики и акробатики.

Возраст: от 3-х до 12-ти лет.

Продолжительность: от 35 до 45 минут.

Стоимость: клубная карта для ребенка на год - от 27000 рублей.

Преподаватель: Мельникова Юлия - тренер, Степашина Анна - тренер.

Форма: приобретается самостоятельно.