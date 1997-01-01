Акробатика на батуте "Маленький ниндзя" в РЦ "JUMPinc"

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Описание: В развлекательном центре JUMPinc проходят занятия специально для тех, кто хочет научиться делать сальто, прыгать и двигаться как настоящий ниндзя.

Благодаря курсу «Маленький ниндзя» дети получат теоретические знания об основах акробатики на батутах и улучшат свои физические характеристики – баланс, координацию, ловкость и реакцию.

По мере освоения базовых навыков ребенок в своем индивидуальном темпе учится выполнять более сложные трюки. На занятиях не будет никаких боевых движений, только координация и ловкость, поэтому, родители, вы можете быть спокойны.

Повышая свой уровень, маленький ниндзя может пройти ниндзя-аттестацию и получить футболку с поясом различных цветов, начиная с белого и заканчивая черным.

Возраст детей: 7-9 лет, 10-15 лет.

Расписание:

группа 7-9 лет: понедельник, среда, пятница -- 19:00.

группа 10-15 лет: понедельник, среда, пятница -- 20:00.

Стоимость: 3500 руб./12 занятий.

Продолжительность занятия: 60 минут.

Количество человек в группах: до 8 чел.

Преподаватели: Бордунов Святослав Викторович, КМС по акробатике (акробатическая дорожка и двойной минитрамп), многократный призер соревнований Дальнего Востока, Хабаровского края и Иркутской области.

Форма одежды: спортивная, егкая одежда.

Дополнительные расходы: после прохождения аттестации -- футболка с поясом маленького ниндзя (500 рублей).