Актерское мастерство в школе "Archi"

Информация

Описание: занятия помогают обрести уверенность в дружеском, учебном и профессиональном общении, а также внутреннюю свободу. Театральное искусство повышает способность перевоплощаться и адаптироваться к различным ситуациям. Класс актерского мастерства учит выделяться из толпы и достойно обращать на себя внимание. Специальные упражнения и тренинги помогают раскачать творческое начало, развивают фантазию и воображение, пластичность, умственную и физическую подвижность, повышают коммуникабельность и становятся отличным средством самовыражения и креативности.

Стоимость: 2000 рублей в месяц (если 1 р/нед.), при этом если посещать отдельно актерское мастерство и отдельно сценическую речь, то на каждое направление абонемент приобретается отдельно.

2800 рублей в месяц за полную программу, занятия проходят 1 раз в неделю в выходной, 500 рублей - разовое посещение.

Возрастные группы:

от 5 до 9 лет;

от 10 до 17 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Форма одежды: удобная черная одежда (шорты, спортивное трико, лосины, майка, футболка, туника. Девочкам можно в спортивном купальнике). Мягкая обувь - чешки, балетки.

Преподаватель: Бондаренко Екатерина Эдуардовна - актриса театра и кино, опытный педагог по актерскому мастерству и сценической речи.