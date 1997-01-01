Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Актерское мастерство в школе "Archi"
Адреса
- +7 (953) 228-11-50
Информация
Описание: занятия помогают обрести уверенность в дружеском, учебном и профессиональном общении, а также внутреннюю свободу. Театральное искусство повышает способность перевоплощаться и адаптироваться к различным ситуациям. Класс актерского мастерства учит выделяться из толпы и достойно обращать на себя внимание. Специальные упражнения и тренинги помогают раскачать творческое начало, развивают фантазию и воображение, пластичность, умственную и физическую подвижность, повышают коммуникабельность и становятся отличным средством самовыражения и креативности.
Стоимость: 2000 рублей в месяц (если 1 р/нед.), при этом если посещать отдельно актерское мастерство и отдельно сценическую речь, то на каждое направление абонемент приобретается отдельно.
2800 рублей в месяц за полную программу, занятия проходят 1 раз в неделю в выходной, 500 рублей - разовое посещение.
Возрастные группы:
- от 5 до 9 лет;
- от 10 до 17 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Форма одежды: удобная черная одежда (шорты, спортивное трико, лосины, майка, футболка, туника. Девочкам можно в спортивном купальнике). Мягкая обувь - чешки, балетки.
Преподаватель: Бондаренко Екатерина Эдуардовна - актриса театра и кино, опытный педагог по актерскому мастерству и сценической речи.
-
Театральный кружок в школе развития «Солнечный остров»От 3 до 7 лет От 700 руб Частная
-
Театральная студия в Детском центре "Ромашка"От 7 до 7 лет Государственная
-
Театральный кружок в Детском центре "Ромашка"От 4 до 14 лет От 350 до 2300 руб Частная
-
Театральный кружок в клубе "Бамбини"От 5 до 10 лет До 3500 руб Частная
-
Театральный кружок "Арлекино" в клубе "Волна"От 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Школа актёрского мастерства "Prim Star"От 9 до 16 лет От 3400 до 9000 руб Частная
-
Актерское мастерство в детском клубе "Чемпион"От 3.5 до 14 лет От 3500 руб Частная
-
Праздник за праздником во Дворце детского творчестваОт 7 до 11 лет Государственная
-
Джаз-модерн в школе танцев "Street Art"От 7 до 18 лет От 2300 до 2300 руб Частная
-
Театральный кружок "Узорица" в клубе "Эллада"От 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...