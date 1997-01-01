Актерское мастерство в "Mamas Center"

Информация

Описание: на занятиях дети выполняют набор упражнений, которые направлены не на освоение навыков профессии актера, а на развитие психофизического аспекта человека. Благодаря такому тренингу ребёнок раскрывается миру, избавляется от страхов и фобий, связанных с общением с другими людьми, выступлением перед публикой.

В программе занятий:

работа с голосом и речью

пластика

импровизация

психотехника

Последнее помогает понять, откуда берутся страхи, негативные эмоции, дает ребёнку вдохновение и умение переступить через страх.

Стоимость:

Разовое занятие - 600 рублей.

Абонемент: 4 занятия - 1970 рублей, 8 занятий - 3230 рублей, 12 занятий - 4220 рублей.

Этот абонемент актуален для определенных занятий по выбранному направлению.

Также в центре существуют общие абонементы на посещение любых занятий по выбору:

4 занятия - 2190 рублей

8 занятий - 3590 рублей

12 занятий - 4690 рублей

Кроме того, существует безлимитный абонемент на безлимитное посещение любых занятий - 5999 рублей в месяц.

Возраст: от 3 до 5 лет.

Продолжительность: 45 минут + 15 игровых минут в подарок.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Форма: удобная одежда, сменная обувь.

Преподаватель: Ксения Заиграева.

Закончила Восточно-Сибирский Институт Культуры по специальности "Режиссёр театрального коллектива". Работала художественным руководителем, педагогом по актёрскому мастерству, педагогом организатором. Последнее место работы - Центр английского языка "Priority Center" в должности Педагога по актёрскому мастерству.