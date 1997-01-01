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Актерское мастерство в "Mamas Center"
Адреса
- +7 (423) 275-44-75
Информация
Описание: на занятиях дети выполняют набор упражнений, которые направлены не на освоение навыков профессии актера, а на развитие психофизического аспекта человека. Благодаря такому тренингу ребёнок раскрывается миру, избавляется от страхов и фобий, связанных с общением с другими людьми, выступлением перед публикой.
В программе занятий:
- работа с голосом и речью
- пластика
- импровизация
- психотехника
Последнее помогает понять, откуда берутся страхи, негативные эмоции, дает ребёнку вдохновение и умение переступить через страх.
Стоимость:
- Разовое занятие - 600 рублей.
- Абонемент: 4 занятия - 1970 рублей, 8 занятий - 3230 рублей, 12 занятий - 4220 рублей.
Этот абонемент актуален для определенных занятий по выбранному направлению.
Также в центре существуют общие абонементы на посещение любых занятий по выбору:
- 4 занятия - 2190 рублей
- 8 занятий - 3590 рублей
- 12 занятий - 4690 рублей
Кроме того, существует безлимитный абонемент на безлимитное посещение любых занятий - 5999 рублей в месяц.
Возраст: от 3 до 5 лет.
Продолжительность: 45 минут + 15 игровых минут в подарок.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Форма: удобная одежда, сменная обувь.
Преподаватель: Ксения Заиграева.
Закончила Восточно-Сибирский Институт Культуры по специальности "Режиссёр театрального коллектива". Работала художественным руководителем, педагогом по актёрскому мастерству, педагогом организатором. Последнее место работы - Центр английского языка "Priority Center" в должности Педагога по актёрскому мастерству.
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