Актерское мастерство в Школе Телевидения

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Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Занятия направлены на знакомство с основами актерского мастерства. Дети учатся перевоплощаться и примерять различные образы, проявлять фантазию, импровизировать на сцене.

В программе обучения:

развитие внимания и памяти;

работа с воображением и фантазией;

действие как основа сценического искусства;

пластика и мимика;

работа с партнером на сцене;

раскрепощение.

В ходе обучения дети смогут сыграть свою первую роль, в театральной постановке, вникнут в тонкости актерского мастерства. Также они научатся основам актерского мастерства, приемам перевоплощения, смогут мастерски импровизировать на сцене, фантазировать. А еще избавятся от психологических зажимов, будут свободно чувствовать себя на публике;

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 4900 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 3500 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.