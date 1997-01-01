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Актерское мастерство в Школе Телевидения
Адреса
- +7 (902) 055-10-26
- +7 (423) 202-51-85
Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Занятия направлены на знакомство с основами актерского мастерства. Дети учатся перевоплощаться и примерять различные образы, проявлять фантазию, импровизировать на сцене.
В программе обучения:
- развитие внимания и памяти;
- работа с воображением и фантазией;
- действие как основа сценического искусства;
- пластика и мимика;
- работа с партнером на сцене;
- раскрепощение.
В ходе обучения дети смогут сыграть свою первую роль, в театральной постановке, вникнут в тонкости актерского мастерства. Также они научатся основам актерского мастерства, приемам перевоплощения, смогут мастерски импровизировать на сцене, фантазировать. А еще избавятся от психологических зажимов, будут свободно чувствовать себя на публике;
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 4900 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 3500 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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