Аква-фитнес в Детском клубе "Чемпион"

Информация

Плавание – универсальное средство, позволяющее вырастить крепких, здоровых и закалённых детей. Особенности данного урока:

Малая группа детей (до7 человек);

Процесс обучения проходит в игровой форме.

Во время занятия тренер находится с детьми в воде, а не на бортике бассейна, что позволяет ему более эффективно взаимодействовать с каждым ребенком.