Аква-фитнес в Детском клубе "Чемпион"

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Адреса
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Владивосток, Центр, пр-т Партизанский, 44 кор. 5
- +7 (423) 240-40-22
Информация
Плавание – универсальное средство, позволяющее вырастить крепких, здоровых и закалённых детей. Особенности данного урока:
- Малая группа детей (до7 человек);
- Процесс обучения проходит в игровой форме.
Во время занятия тренер находится с детьми в воде, а не на бортике бассейна, что позволяет ему более эффективно взаимодействовать с каждым ребенком.
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Детский клуб World ClassОт 6 до 15 лет Частная
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Детский фитнес в фитнес-клубе МаксимумОт 3 до 18 лет От 2000 руб Частная
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Фитнес-студия в Речевом центре "Логопед"От 3 до 7 лет До 3000 руб Частная
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Детский фитнес в клубе Мастер ДжимОт 6 до 12 лет От 27000 руб Государственная
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Детский фитнес в Спортивно-танцевальном клубе "Экзито"От 2 до 7 лет От 2000 до 2000 руб Частная
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Детский фитнес в Фитнес-студии VFormeОт 6 до 10 лет От 3000 руб Частная
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Детский фитнес в фитнес-клубе "Start"От 5 до 18 лет От 300 до 2600 руб Частная
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Детский фитнес в Семейном клубе "Шаги"От 2 до 3 лет От 350 до 2400 руб Частная
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