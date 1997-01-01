Аквааэробика в СК "Юность"

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Описание: вода оказывает стимулирующее и укрепляющее воздействие на центральную нервную систему. Поэтому аквааэробика для детей полезна еще и тем, что одним позволяет выплеснуть излишки энергии или наоборот зарядиться энергией.

Аквааэробика также полезна для детей с излишним весом. При упражнениях в воде расход энергии больше, чем при тренировках на суше, в результате чего активизируется обмен веществ в организме, что способствует сжиганию калорий и поддержанию оптимального веса тела.

Систематические, регулярные занятия аквааэробикой будут дарить хорошее настроение и заряд бодрости ребенку, помогут укрепить его здоровье, снизить вероятность серьезных заболеваний в будущем.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватель: Гурьянова Людмила Алексеевна.