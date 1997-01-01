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Английская литература в центре "Полиглотики"
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Описание: занятия помогают не только улучшить познания в английском языке, но и познакомиться с английской прозой, поэзией и фольклором. На уроках дети изучают новые произведения, играют, поют песни, занимаются творчеством и даже ставят спектакли.
Каждый урок строится на традиционной сказке, стихотворении или рассказе. Преподаватель не только представляет сказку или стишок детям, но и вовлекает их в различные интерактивные задания, среди которых игры, песни, поделки и даже театральные представления. Знакомство с литературой англоговорящих стран осуществляется параллельно с работой над общим развитием детей. Это достигается путем вовлечения ребят в активную деятельность, способствующую улучшению координации движений и мелкой моторики, а также развитию социальных и эмоциональных навыков.
Стоимость:
- пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);
- абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей.
Возрастные группы:
- от 3 до 5 лет;
- от 6 до 8 лет.
Занятия проходят в группах, сформированных с учетом возраста и индивидуальных психологических особенностей каждого ребенка.
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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