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        Английская литература в центре "Полиглотики"

        Английская литература в центре "Полиглотики"

        Тел: <i></i>
        Иностранные языки
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 650 - 4800
        Возраст: 3 - 8 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 101а
        Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а
        Информация

        Описание: занятия помогают не только улучшить познания в английском языке, но и познакомиться с английской прозой, поэзией и фольклором. На уроках дети изучают новые произведения, играют, поют песни, занимаются творчеством и даже ставят спектакли.

        Каждый урок строится на традиционной сказке, стихотворении или рассказе. Преподаватель не только представляет сказку или стишок детям, но и вовлекает их в различные интерактивные задания, среди которых игры, песни, поделки и даже театральные представления. Знакомство с литературой англоговорящих стран осуществляется параллельно с работой над общим развитием детей. Это достигается путем вовлечения ребят в активную деятельность, способствующую улучшению координации движений и мелкой моторики, а также развитию социальных и эмоциональных навыков.

        Стоимость:

        • пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);
        • абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей.

        Возрастные группы:

        • от 3 до 5 лет;
        • от 6 до 8 лет.

        Занятия проходят в группах, сформированных с учетом возраста и индивидуальных психологических особенностей каждого ребенка.

        Продолжительность: 45 минут.

        Частота занятий: 1 раз в неделю.

        Количество человек в группе: до 6 человек.

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