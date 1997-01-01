Английский для младших классов в Центре "Чайка"

Информация

Описание: занятия для детей, начинающих изучение английского языка в школе. Дети занимаются по программе Wonderland - одной из лучших учебных программ английского языка для детей младшего школьного возраста.

Программа стимулирует обучение с первых занятий. Дети занимаются по красочному учебнику, разучивают веселые песенки. Основой для обучения служат приключения любимых и всем известных героев мультфильмов Диснея.

Стоимость: 2800 рублей в месяц (8 занятий).

Возрастные группы:

от 8 до 9 лет;

от 10 до 11 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватели: Наталья Николаевна.