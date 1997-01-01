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Английский для младших классов в Центре "Чайка"
Цена: От 2800
Возраст: 8 - 11 лет
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Владивосток, Столетие, ул. Волховская, 2
Владивосток, Столетие, ул. Волховская, 27
Информация
Описание: занятия для детей, начинающих изучение английского языка в школе. Дети занимаются по программе Wonderland - одной из лучших учебных программ английского языка для детей младшего школьного возраста.
Программа стимулирует обучение с первых занятий. Дети занимаются по красочному учебнику, разучивают веселые песенки. Основой для обучения служат приключения любимых и всем известных героев мультфильмов Диснея.
Стоимость: 2800 рублей в месяц (8 занятий).
Возрастные группы:
- от 8 до 9 лет;
- от 10 до 11 лет.
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Преподаватели: Наталья Николаевна.
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