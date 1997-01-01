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Английский для детей в клубе "Бамбини"
Адреса
- +7 (423) 255-09-09
Информация
Описание: процесс обучения строится в формате увлекательной и познавательной игры с участием сказочных персонажей, которые помогают ребенку знакомиться с английским языком.
Игровая форма занятий позволяет обеспечить полное погружение в атмосферу английского языка. Дети слушают, запоминают, понимают и воспроизводят английскую речь с помощью песен, игр, книг и мультфильмов, разработанных в США и Великобритании специально для обучения дошколят английскому языку. А смена видов деятельности, которая происходит каждые 5-7 минут, помогает маленьким ученикам не уставать, несмотря на насыщенность материала.
Маленькая комплектация групп (до 8 человек) позволяет педагогу уделять внимание каждому малышу индивидуально, что делает процесс обучения максимально эффективным.
Стоимость: от 3000 до 3500 рублей в месяц (в зависимости от возраста ребенка).
Возраст: от 5 до 14 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Преподаватель: Шевалдина Маргарита Ивановна - педагог английского и корейского языков, стаж работы - 2 года.
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Стаж 4 годаОтзывов: 0Стаж 4 годаОтзывов: 0
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