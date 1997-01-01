Английский для дошкольников в центре "Полиглотики"

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Описание: основная задача на занятиях для дошкольников - начать свободно без страха говорить на иностранном языке на знакомые темы. Поэтому изучение иностранного языка происходит в естественной непринужденной атмосфере, где ребенок получал удовольствие от обучения.

Обучение проходи в увлекательной форме, а программы регулярно обновляются в соответствии с достижениями мировой лингвистики и педагогики. Изучению языка также способствуют подвижные игры, песни, творческие задания на занятиях.

В группах постарше дети активно изучают новые темы и понятия. Особое внимание уделяется развитию навыков аудирования и свободного говорения. Дети учатся свободно общаться на английском языке в повседневной жизни. Также изучается пассивная грамматика: функции, значения строевых элементов английского языка, дети выполняют упражнения на развитие навыков чтения и письма. Занятия включают множество интерактивных заданий, ребята рисуют, раскрашивают, решают кроссворды, двигаются и поют.

Стоимость:

пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);

абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей;

абонемент на месяц (4 занятия по 3 часа или 8 занятий по 1,5 часа) - 5500-6400 рублей.

Возрастные группы:

от 4 до 5 лет;

от 5 до 6 лет;

от 6 до 7 лет.

Группы сформированы с учетом индивидуальных психологических особенностей каждого ребенка.

Продолжительность:

стандартные занятия - от 30 минут до 1 часа;

интенсивные занятия - от 1 часа 30 минут до 3 часов (для детей постарше).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.