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Английский для дошкольников в центре "Полиглотики"
Адреса
- +7 (914) 341-85-38
Информация
Описание: основная задача на занятиях для дошкольников - начать свободно без страха говорить на иностранном языке на знакомые темы. Поэтому изучение иностранного языка происходит в естественной непринужденной атмосфере, где ребенок получал удовольствие от обучения.
Обучение проходи в увлекательной форме, а программы регулярно обновляются в соответствии с достижениями мировой лингвистики и педагогики. Изучению языка также способствуют подвижные игры, песни, творческие задания на занятиях.
В группах постарше дети активно изучают новые темы и понятия. Особое внимание уделяется развитию навыков аудирования и свободного говорения. Дети учатся свободно общаться на английском языке в повседневной жизни. Также изучается пассивная грамматика: функции, значения строевых элементов английского языка, дети выполняют упражнения на развитие навыков чтения и письма. Занятия включают множество интерактивных заданий, ребята рисуют, раскрашивают, решают кроссворды, двигаются и поют.
Стоимость:
- пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);
- абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей;
- абонемент на месяц (4 занятия по 3 часа или 8 занятий по 1,5 часа) - 5500-6400 рублей.
Возрастные группы:
- от 4 до 5 лет;
- от 5 до 6 лет;
- от 6 до 7 лет.
Группы сформированы с учетом индивидуальных психологических особенностей каждого ребенка.
Продолжительность:
- стандартные занятия - от 30 минут до 1 часа;
- интенсивные занятия - от 1 часа 30 минут до 3 часов (для детей постарше).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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