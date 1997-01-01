Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Английский для дошкольников в Полиглотики
Цена: 650 - 4800
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 101А
- +7 (951) 000-04-24
- +7 (951) 000-05-05
Информация
Английский язык включен во все школьные программы. Получив хорошую языковую подготовку в дошкольном возрасте ребенок будет чувствовать себя спокойно и уверенно на занятиях английским языком в школе.
Английский для дошкольников это:
- Увеличение пассивного и активного словарного запаса;
- Развитие речевых навыков;
- Понимание структуры предложения;
- Общение на знакомые темы с преподавателями и учениками;
- Хорошая база знаний для будущего школьного обучения;
- Всестороннее развитие;
- Умение общаться с преподавателем и находить общий язык в коллективе;
- Любовь к английскому языку.
Возраст: 3-4 года, 5-6 лет, 6-7 лет.
Продолжительность занятия: 45 мин.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Кол-во детей в группе: до 6 человек.
Стоимость: 4800 руб. в месяц (8 занятий).
Пробное занятие: 650 руб.
-
Английский язык в Центре иностранных языков "Language Leader"От 3 до 18 лет От 4000 до 5500 руб Частная
-
Немецкий язык в школе "Lingvostation"От 3 до 18 лет От 400 руб Частная
-
Английский язык в центре "Наш мир"От 5 до 18 лет От 3500 руб Частная
-
Английский язык в центре "СтадиУм"От 4 до 18 лет От 2000 руб Частная
-
Кружок "ABC-CLUB" в Центре раннего развития "7 гномов"От 3 до 8 лет От 3000 руб Частная
-
Китайский язык в центре иностранных языков "Smart Start"От 5 до 13 лет От 2900 руб Частная
-
Английский язык в школе "Zoom English Club"От 5 до 18 лет От 3120 до 3120 руб Частная
-
Английский язык в Творческой студии "Do-Do"От 6 до 14 лет Частная
-
Английский язык в "Afina Education"От 3 до 7 лет От 2500 руб Частная
-
Программа "Star Teen" в Танцевальной студии "Arte"От 7 до 14 лет До 3000 руб Частная
Загрузка комментариев...