Английский для дошкольников в Полиглотики

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Английский язык включен во все школьные программы. Получив хорошую языковую подготовку в дошкольном возрасте ребенок будет чувствовать себя спокойно и уверенно на занятиях английским языком в школе.

Английский для дошкольников это:

Увеличение пассивного и активного словарного запаса;

Развитие речевых навыков;

Понимание структуры предложения;

Общение на знакомые темы с преподавателями и учениками;

Хорошая база знаний для будущего школьного обучения;

Всестороннее развитие;

Умение общаться с преподавателем и находить общий язык в коллективе;

Любовь к английскому языку.

Возраст: 3-4 года, 5-6 лет, 6-7 лет.

Продолжительность занятия: 45 мин.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Кол-во детей в группе: до 6 человек.

Стоимость: 4800 руб. в месяц (8 занятий).

Пробное занятие: 650 руб.