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Английский для малышей в Центре "Чайка"
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Описание: обучение проходит по программе "Cookie and friends", где ребенок знакомится с миром английского языка. Занятия ведет педагог вместе с любопытным и неугомонным котом по имени Cookie.
Каждый раздел программы рассматривает определенный набор лексики по таким темам, как семья, погода, игрушки, эмоции и другое. К каждой теме разработан комплект наглядных и звуковых пособий. Красочные страницы рабочей тетради помогают в обучении и подготавливают руку ребенка к письму. Веселые истории из жизни Cookie в виде сказок завершают каждый раздел обучения.
Стоимость: 2400 рублей в месяц (8 занятий), 1200 рублей в месяц (4 занятия), 350 рублей - разовое занятие.
Возраст: от 4 до 7 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Преподаватели: Наталья Николаевна.
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