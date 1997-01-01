Английский для малышей в Центре "Чайка"

Информация

Описание: обучение проходит по программе "Cookie and friends", где ребенок знакомится с миром английского языка. Занятия ведет педагог вместе с любопытным и неугомонным котом по имени Cookie.

Каждый раздел программы рассматривает определенный набор лексики по таким темам, как семья, погода, игрушки, эмоции и другое. К каждой теме разработан комплект наглядных и звуковых пособий. Красочные страницы рабочей тетради помогают в обучении и подготавливают руку ребенка к письму. Веселые истории из жизни Cookie в виде сказок завершают каждый раздел обучения.

Стоимость: 2400 рублей в месяц (8 занятий), 1200 рублей в месяц (4 занятия), 350 рублей - разовое занятие.

Возраст: от 4 до 7 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватели: Наталья Николаевна.