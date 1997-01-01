Английский для малышей в "Mamas Center"

Информация

Описание: занятия проходят в игровой форме исключительно на английском языке, чтобы обеспечить полное погружение. Благодаря чему ребенок, воспринимая слова на слух, естественным образом узнает названия предметов и явлений, повторяет и запоминает их, совершенно также, как и при освоении своего родного языка.

Стоимость:

Разовое занятие - 600 рублей.

Абонемент: 4 занятия - 1970 рублей, 8 занятий - 3230 рублей, 12 занятий - 4220 рублей.

Этот абонемент актуален для определенных занятий по выбранному направлению.

Также в центре существуют общие абонементы на посещение любых занятий по выбору:

4 занятия - 2190 рублей

8 занятий - 3590 рублей

12 занятий - 4690 рублей

Кроме того, существует безлимитный абонемент на безлимитное посещение любых занятий - 5999 рублей в месяц.

Возраст:

от 8 мес до 1,5 года

от 1 года до 3 лет

Продолжительность: 45 минут + 15 игровых минут в подарок.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватель: Лена Гальчинская.