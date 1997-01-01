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Английский для малышей в "Mamas Center"
Адреса
- +7 (423) 275-44-75
Информация
Описание: занятия проходят в игровой форме исключительно на английском языке, чтобы обеспечить полное погружение. Благодаря чему ребенок, воспринимая слова на слух, естественным образом узнает названия предметов и явлений, повторяет и запоминает их, совершенно также, как и при освоении своего родного языка.
Стоимость:
- Разовое занятие - 600 рублей.
- Абонемент: 4 занятия - 1970 рублей, 8 занятий - 3230 рублей, 12 занятий - 4220 рублей.
Этот абонемент актуален для определенных занятий по выбранному направлению.
Также в центре существуют общие абонементы на посещение любых занятий по выбору:
- 4 занятия - 2190 рублей
- 8 занятий - 3590 рублей
- 12 занятий - 4690 рублей
Кроме того, существует безлимитный абонемент на безлимитное посещение любых занятий - 5999 рублей в месяц.
Возраст:
- от 8 мес до 1,5 года
- от 1 года до 3 лет
Продолжительность: 45 минут + 15 игровых минут в подарок.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Преподаватель: Лена Гальчинская.
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