Английский для первоклашек Центре "Чайка"

Информация

Описание: обучение проходи по программе "Family and friends", где дети знакомятся с английским алфавитом, а также некоторыми лексическими и грамматическими темами. На занятиях дети изучают английские традиции и культуру. А также готовятся к изучению английского в школе.

Каждый раздел курса рассматривает определенный набор лексики по таким темам, как игрушки, одежда и другие темы. К каждой теме разработан комплект наглядных и звуковых пособий. Красочные страницы учебника помогают в обучении, а упражнения в рабочей тетради тренируют руку ребенка и развивают навыки письма.

Стоимость: 2800 рублей в месяц (8 занятий), 400 рублей - разовое занятие.

Возраст: от 7 до 8 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватели: Наталья Николаевна.