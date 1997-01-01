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Английский для первоклашек Центре "Чайка"
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Описание: обучение проходи по программе "Family and friends", где дети знакомятся с английским алфавитом, а также некоторыми лексическими и грамматическими темами. На занятиях дети изучают английские традиции и культуру. А также готовятся к изучению английского в школе.
Каждый раздел курса рассматривает определенный набор лексики по таким темам, как игрушки, одежда и другие темы. К каждой теме разработан комплект наглядных и звуковых пособий. Красочные страницы учебника помогают в обучении, а упражнения в рабочей тетради тренируют руку ребенка и развивают навыки письма.
Стоимость: 2800 рублей в месяц (8 занятий), 400 рублей - разовое занятие.
Возраст: от 7 до 8 лет.
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Преподаватели: Наталья Николаевна.
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