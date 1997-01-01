Английский для школьников Чтение и Письмо в Полиглотики

Информация

Федеральная сеть детских языковых центров Полиглотики разработала собственную уникальную методику обучения чтению и письму детей 1-2 класса. С данным курсом овладеть навыками чтения и письма можно за 72 часа. Дети учатся по принципу «от простого к сложному», от звуков и букв переходят к слогам, а затем к целым словам. А также программа включает в себя элементы метода Глена Домана, когда дети учатся распознавать слова как целые единицы.

На занятиях Чтение и Письмо дети:

Научатся бегло читать на английском;

Научатся писать на английском;

Выучат более 400 новых слов;

Усовершенствуют разговорные навыки.

Возраст: 7-8 лет.

Продолжительность занятия: 45 мин.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Кол-во детей в группе: до 6 человек.

Стоимость: 4800 руб. в месяц (8 занятий).

Пробное занятие: 650 руб.