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Английский для школьников Чтение и Письмо в Полиглотики
Цена: 650 - 4800
Возраст: 7 - 8 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 101А
- +7 (951) 000-04-24
- +7 (951) 000-05-05
Информация
Федеральная сеть детских языковых центров Полиглотики разработала собственную уникальную методику обучения чтению и письму детей 1-2 класса. С данным курсом овладеть навыками чтения и письма можно за 72 часа. Дети учатся по принципу «от простого к сложному», от звуков и букв переходят к слогам, а затем к целым словам. А также программа включает в себя элементы метода Глена Домана, когда дети учатся распознавать слова как целые единицы.
На занятиях Чтение и Письмо дети:
- Научатся бегло читать на английском;
- Научатся писать на английском;
- Выучат более 400 новых слов;
- Усовершенствуют разговорные навыки.
Возраст: 7-8 лет.
Продолжительность занятия: 45 мин.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Кол-во детей в группе: до 6 человек.
Стоимость: 4800 руб. в месяц (8 занятий).
Пробное занятие: 650 руб.
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