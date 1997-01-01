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Английский для школьников в центре "Полиглотики"
Адреса
- +7 (914) 341-85-38
Информация
Описание: в обучении используется коммуникативный подход. Основные задачи программы - это увеличение словарного запаса, изучение грамматики в увлекательной форме, развитие речи и восприятия на слух, обучение быстрому чтению и письму, развитие правильного произношения. Обучение помогает детям создать прочную базу знаний и навыков, необходимых как для свободного общения на иностранном языке, так и для сдачи школьных экзаменов.
Занятия проходят в творческой атмосфере, формат обучен6ия предполагает подвижные игры, творческие задания. Программа курса развивает у детей лидерские качества, самостоятельность и инициативность.
Помимо занятий ребята участвуют в праздниках, которые также проходят на английском языке: Новый Год, Пасха, 8 марта, 23 февраля и другие праздники, также регулярно проходят дружеские чаепития, где ребята много общаются на иностранном языке.
Стоимость:
- пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);
- абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей;
- абонемент на месяц (4 занятия по 3 часа или 8 занятий по 1,5 часа) - 5500-6400 рублей.
Возрастные группы:
- от 8 до 9 лет;
- от 9 до 10 лет;
- от 10 до 11 лет;
- от 11 до 12 лет.
Группы сформированы с учетом индивидуальных психологических особенностей каждого ребенка.
Продолжительность:
- стандартные занятия - от 30 минут до 1 часа;
- интенсивные занятия - от 1 часа 30 минут до 3 часов (для детей постарше).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек
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