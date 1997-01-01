Английский для школьников в центре "Полиглотики"

Информация

Описание: в обучении используется коммуникативный подход. Основные задачи программы - это увеличение словарного запаса, изучение грамматики в увлекательной форме, развитие речи и восприятия на слух, обучение быстрому чтению и письму, развитие правильного произношения. Обучение помогает детям создать прочную базу знаний и навыков, необходимых как для свободного общения на иностранном языке, так и для сдачи школьных экзаменов.

Занятия проходят в творческой атмосфере, формат обучен6ия предполагает подвижные игры, творческие задания. Программа курса развивает у детей лидерские качества, самостоятельность и инициативность.

Помимо занятий ребята участвуют в праздниках, которые также проходят на английском языке: Новый Год, Пасха, 8 марта, 23 февраля и другие праздники, также регулярно проходят дружеские чаепития, где ребята много общаются на иностранном языке.

Стоимость:

пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);

абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей;

абонемент на месяц (4 занятия по 3 часа или 8 занятий по 1,5 часа) - 5500-6400 рублей.

Возрастные группы:

от 8 до 9 лет;

от 9 до 10 лет;

от 10 до 11 лет;

от 11 до 12 лет.

Группы сформированы с учетом индивидуальных психологических особенностей каждого ребенка.

Продолжительность:

стандартные занятия - от 30 минут до 1 часа;

интенсивные занятия - от 1 часа 30 минут до 3 часов (для детей постарше).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек