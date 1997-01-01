Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Английский для старших классов в образовательном центре "Юниум"
Адреса
- +7 (924) 257-00-45
Информация
Описание: изучение языка на занятиях проходит в полуигровой форме. Ученики просматривают фильмы и участвуют в обсуждении на английском языке, разыгрывают сценки. интерактивный формат занятий позволяет быстрее освоить произношение, укрепить знания грамматики и расширить словарный запас.
Занятия проходят исключительно на английском. Программа обучения направлена на комплексное изучение основных языковых навыков, что способствует быстрому развитию письменной и устной речи, а также беглого чтения.
Благодаря занятиям учащийся сможет успешно поступить в российский или иностранный ВУЗ.
Стоимость: 4750 рублей в месяц.
Возраст: от 13 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 2 часа 25 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю (вечером в будни или в выходные).
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватель: Арина Чернова.
-
Английский язык в Центре иностранных языков "VLondon"От 6 до 17 лет От 3200 руб Частная
-
Английский язык в "Yollo Education"От 4 до 18 лет От 3200 до 6800 руб Частная
-
Английский язык в Школе "Aspect"От 7 до 16 лет От 3600 руб Частная
-
Английская литература в центре "Полиглотики"От 3 до 8 лет От 650 до 4800 руб Частная
-
Немецкий язык в "Generation English"От 6 до 18 лет От 500 руб Частная
-
Английский язык в "Easy English school"От 3 до 18 лет От 4000 до 6000 руб Частная
-
Английский язык в центре "Эврика"От 5 до 18 лет Бесплатно Частная
-
Японский язык в школе "ABC Мир"От 4 до 18 лет От 3600 до 3800 руб Частная
-
Японский язык в центре "Британика"От 5 до 18 лет Частная
-
Английский язык в Детском центре "Ромашка"От 3 до 10 лет От 400 до 3000 руб Частная
Загрузка комментариев...