Английский для старших классов в образовательном центре "Юниум"

Информация

Описание: изучение языка на занятиях проходит в полуигровой форме. Ученики просматривают фильмы и участвуют в обсуждении на английском языке, разыгрывают сценки. интерактивный формат занятий позволяет быстрее освоить произношение, укрепить знания грамматики и расширить словарный запас.

Занятия проходят исключительно на английском. Программа обучения направлена на комплексное изучение основных языковых навыков, что способствует быстрому развитию письменной и устной речи, а также беглого чтения.

Благодаря занятиям учащийся сможет успешно поступить в российский или иностранный ВУЗ.

Стоимость: 4750 рублей в месяц.

Возраст: от 13 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Арина Чернова.