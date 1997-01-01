Английский Интенсив в Полиглотики

Информация

Этот уникальный авторский курс дает возможность поднять уровень английского и максимально быстро увидеть результаты. Занятие длится 90 мин – это два занятия с переменкой 5 мин между ними. Занятие один раз в неделю позволяет легче встроить его в расписание ребенка.

На английском Интенсиве происходит:

Подготовка к эффективному освоению чтения и письма;

Отработка навыков разговорной речи;

Тренировка навыков восприятия английской речи на слух;

Оттачивание основ грамматики;

Увеличение активного и пассивного словарного запаса.

Возраст: 5-6 лет, 7-8 лет.

Продолжительность занятия: 90 мин.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Кол-во детей в группе: 2- 6 человек.

Стоимость: 4500 руб. в месяц (4 занятия).

Пробное занятие: 1150 руб.