Английский Интенсив в Полиглотики

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Информация
Этот уникальный авторский курс дает возможность поднять уровень английского и максимально быстро увидеть результаты. Занятие длится 90 мин – это два занятия с переменкой 5 мин между ними. Занятие один раз в неделю позволяет легче встроить его в расписание ребенка.
На английском Интенсиве происходит:
- Подготовка к эффективному освоению чтения и письма;
- Отработка навыков разговорной речи;
- Тренировка навыков восприятия английской речи на слух;
- Оттачивание основ грамматики;
- Увеличение активного и пассивного словарного запаса.
Возраст: 5-6 лет, 7-8 лет.
Продолжительность занятия: 90 мин.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Кол-во детей в группе: 2- 6 человек.
Стоимость: 4500 руб. в месяц (4 занятия).
Пробное занятие: 1150 руб.
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