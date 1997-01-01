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Английский МИНИ-САД в Полиглотики
Цена: 1250 - 15000
Возраст: 3 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 101А
- +7 (951) 000-04-24
- +7 (951) 000-05-05
Информация
Мини-сад по будням или по выходным на выбор – это 3х часовые увлекательные занятия. Дети делают зарядку, играют, общаются, поют, танцуют, мастерят поделки и все это на английском языке. Родители в это время могут спокойно заниматься своими делами.
На занятиях дети:
- Погружаются в языковую атмосферу;
- Учатся правильному произношению;
- Изучают английские слова и фразы в игровой форме;
- Тренируют мелкую моторику, творческое мышление и память;
- Весело и с удовольствием проводят время;
- Получают навыки общения в группе;
- Завтракают на первой переменке (сок, печенье, фрукты).
Возраст: 3-6 лет.
Продолжительность занятия: 3 часа (с 10.00 до 13.00).
Частота занятий: 3 раза в неделю по будням, 2 или 1 раз в неделю на выходных.
Кол-во детей в группе: 3-6 человек.
Стоимость: 5000 руб. в месяц (4 занятия), 15000 руб. в месяц (12 занятий).
Пробное занятие: 1250 руб.
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