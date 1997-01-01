Английский на 5+ в Полиглотики

Информация

Не всем дается английский язык в школе. Быстрый темп и большое количество учеников в классе часто не дают ребенку возможности вникнуть в предмет и понять его основы. Как следствие – пропадает желание разбираться в том, что трудно.

В результате занятий появится:

Прочная база знаний как для общения, так и для успешной сдачи экзаменов;

Уверенность в своих силах и интерес к английскому языку;

Хорошие отметки по английскому в школе.

Возраст: 8-14 лет.

Продолжительность группового занятия: 45 мин.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Кол-во детей в группе: до 6 человек.

Стоимость: 4800 руб. в месяц (8 занятий).

Пробное занятие: 650 руб.