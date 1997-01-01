Английский на 5+ в Полиглотики

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Адреса
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Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 101А
- +7 (951) 000-05-05
- +7 (951) 000-04-24
Информация
Не всем дается английский язык в школе. Быстрый темп и большое количество учеников в классе часто не дают ребенку возможности вникнуть в предмет и понять его основы. Как следствие – пропадает желание разбираться в том, что трудно.
В результате занятий появится:
- Прочная база знаний как для общения, так и для успешной сдачи экзаменов;
- Уверенность в своих силах и интерес к английскому языку;
- Хорошие отметки по английскому в школе.
Возраст: 8-14 лет.
Продолжительность группового занятия: 45 мин.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Кол-во детей в группе: до 6 человек.
Стоимость: 4800 руб. в месяц (8 занятий).
Пробное занятие: 650 руб.
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Английский язык в школе "Lingvostation"От 3 до 18 лет От 400 руб Частная
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Английский язык в школе "Speak English"От 4 до 18 лет От 3600 до 4500 руб Частная
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Французский язык в "Generation English"От 6 до 18 лет От 500 руб Частная
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Английский язык в Студии "English LEO"От 4 до 18 лет От 400 руб Частная
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Разговорный английский во Дворце детского творчестваОт 10 до 14 лет Государственная
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Английский для дошкольников в ПолиглотикиОт 3 до 7 лет От 650 до 4800 руб Частная
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Уроки английского языка в центре "88 клавиш"От 6 до 18 лет До 3600 руб Частная
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Французский язык в центре "Полиглотики"От 1 до 12 лет От 650 до 6400 руб Частная
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Английский Интенсив в ПолиглотикиОт 5 до 8 лет От 1150 до 4500 руб Частная
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Французский язык в Учебном центре "Imperial"От 3 до 18 лет От 500 руб Частная
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