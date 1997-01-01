Английский театр в центре "Полиглотики"

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Описание: все репетиции, театральные постановки проходят на английском языке, что является великолепной мотивацией к изучению английского языка. Английский язык становится языком творческого общения. Не важно, каким уровнем знаний обладает ребенок – он может стать маленьким актером и сыграть самую настоящую роль в английском театре. Музыка, танцы, ритмика, пение, актерское мастерство – дети погружаются в удивительный мир искусства, где они творят на английском языке.

В ходе занятий дети ставят спектакли, которые с гордостью демонстрируем родителям. У каждого ребенка есть своя роль, что развивает такие качества как ответственность, инициативность, умение общаться в коллективе.

Благодаря английскому театру дети развивают коммуникативные навыки, устраняют языковой и психологический барьер, развивают свои творческие способности.

В программе:

преодоление языкового барьера;

развитие навыков живого общения в интерактивной форме;

увеличение словарного запаса;

развитие внимания, памяти и воображения;

знакомство с различными формами сценического искусства;

актерское мастерство;

постановка спектакля на английском языке.

Стоимость:

пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);

абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей;

абонемент на месяц (4 занятия по 3 часа или 8 занятий по 1,5 часа) - 5500-6400 рублей.

Возраст: от 3 до 12 лет.

Продолжительность:

стандартные занятия - от 30 минут до 1 часа;

интенсивные занятия - от 1 часа 30 минут до 3 часов (для детей постарше).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.