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Английский театр в центре "Полиглотики"
Адреса
- +7 (914) 341-85-38
Информация
Описание: все репетиции, театральные постановки проходят на английском языке, что является великолепной мотивацией к изучению английского языка. Английский язык становится языком творческого общения. Не важно, каким уровнем знаний обладает ребенок – он может стать маленьким актером и сыграть самую настоящую роль в английском театре. Музыка, танцы, ритмика, пение, актерское мастерство – дети погружаются в удивительный мир искусства, где они творят на английском языке.
В ходе занятий дети ставят спектакли, которые с гордостью демонстрируем родителям. У каждого ребенка есть своя роль, что развивает такие качества как ответственность, инициативность, умение общаться в коллективе.
Благодаря английскому театру дети развивают коммуникативные навыки, устраняют языковой и психологический барьер, развивают свои творческие способности.
В программе:
- преодоление языкового барьера;
- развитие навыков живого общения в интерактивной форме;
- увеличение словарного запаса;
- развитие внимания, памяти и воображения;
- знакомство с различными формами сценического искусства;
- актерское мастерство;
- постановка спектакля на английском языке.
Стоимость:
- пробное занятие - 650 рублей (30-45 минут);
- абонемент на месяц (8 занятий по 30-45 минут) - 3600-4800 рублей;
- абонемент на месяц (4 занятия по 3 часа или 8 занятий по 1,5 часа) - 5500-6400 рублей.
Возраст: от 3 до 12 лет.
Продолжительность:
- стандартные занятия - от 30 минут до 1 часа;
- интенсивные занятия - от 1 часа 30 минут до 3 часов (для детей постарше).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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