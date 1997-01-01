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Английский в Детском клубе "Ай да Я"
Цена: До 3200
Возраст: 4 - 9 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район БАМ, ул. Карбышева, 34
Информация
Описание: изучение английского с раннего детства позволяет расширить кругозор вашего ребенка и сильно влияет на его развитие, логику и память. В таком возрасте дети более восприимчивы к изучению языка и схватывают все на лету. Потратив время на изучение английского в детстве, вы сэкономите годы в будущем. После занятий ребенок начнет применять полученные знания в школе, сможет легче и быстрее разбираться в новых темах, готовить интересные доклады и презентации.
Стоимость: 3200 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.
Возрастные группы:
- от 4 до 7 лет;
- от 8 до 9 лет.
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
Преподаватели: Котыч Олеся Анатольевна.
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