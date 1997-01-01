Английский в Детском клубе "Ай да Я"

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Описание: изучение английского с раннего детства позволяет расширить кругозор вашего ребенка и сильно влияет на его развитие, логику и память. В таком возрасте дети более восприимчивы к изучению языка и схватывают все на лету. Потратив время на изучение английского в детстве, вы сэкономите годы в будущем. После занятий ребенок начнет применять полученные знания в школе, сможет легче и быстрее разбираться в новых темах, готовить интересные доклады и презентации.

Стоимость: 3200 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.

Возрастные группы:

от 4 до 7 лет;

от 8 до 9 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.

Преподаватели: Котыч Олеся Анатольевна.