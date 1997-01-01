Английский в клубе "Счастливый малыш"

Информация

Описание: программа обучения сформирована с учетом возратсных категорий детей. Малыши в возрасте от 4 до 6 лет учат слова, простые фразы и диалоги через игры и песни. А ребята постарше, в возрасте от 7 до 12 лет читают, пишут, разговаривают, играют на анлийском языке. Занятия проводятся по Оксфордской методике.

Возрастные категории:

от 4 до 6 лет;

от 7 до 12 лет.

Продолжительность: 1 час.

Стоимость: 3500 рублей в месяц.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 10 до 15 человек.

Преподаватели: Михайлова Лариса Васильевна.