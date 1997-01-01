Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Английский в клубе "Счастливый малыш"
Цена: До 4000
Возраст: 4 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, БАМ, ул. Тухачевского, 30 , 1-й этаж
- +7 (423) 270-60-85
Информация
Описание: программа обучения сформирована с учетом возратсных категорий детей. Малыши в возрасте от 4 до 6 лет учат слова, простые фразы и диалоги через игры и песни. А ребята постарше, в возрасте от 7 до 12 лет читают, пишут, разговаривают, играют на анлийском языке. Занятия проводятся по Оксфордской методике.
Возрастные категории:
- от 4 до 6 лет;
- от 7 до 12 лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: 3500 рублей в месяц.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 10 до 15 человек.
Преподаватели: Михайлова Лариса Васильевна.
-
Немецкий язык в "Generation English"От 6 до 18 лет От 500 руб Частная
-
Программа "Star Teen" в Танцевальной студии "Arte"От 7 до 14 лет До 3000 руб Частная
-
Творчество на английском в центре "Полиглотики"От 1 до 12 лет От 650 до 6400 руб Частная
-
Английский язык в "TEDdy`s school"От 5 до 18 лет От 3600 до 3600 руб Частная
-
Корейский язык в школе "Prosper"От 7 до 18 лет От 3000 до 3500 руб Частная
-
Английский язык в школе развития «Солнечный остров»От 3 до 9 лет От 500 до 3200 руб Частная
-
Английский язык в "Afina Education"От 3 до 7 лет От 2500 руб Частная
-
Разговорный английский во Дворце детского творчестваОт 10 до 14 лет Государственная
-
Китайский язык в "English Studio"От 5 до 18 лет От 3600 руб Частная
-
Английский язык и подготовка к ЕГЭ, ОГЭ в Центре "Эйдетика"От 7 до 18 лет От 500 руб Частная
Загрузка комментариев...