Английский в в Детском центре "Mars Kids Club"

Информация

Описание: занятия направлены на детей в возрасте от 4 до 6 лет, поскольку этот возраст является наиболее продуктивным для начала изучения второго языка. В этом возрасте дети уже не просто интересуется познанием мира, а еще и готовы осознанно концентрировать свое внимание и усваивать информацию.

Основная цель занятий - разбудить у ребенка интерес к предмету, в этом помогает игровой формат занятий. Обучение построено на коммуникации, дети много общаются, активно пополняют свой словарный запас в английском, начинают знакомится с грамматикой.

Стоимость:

400 рублей - одно занятие;

1300 рублей - абонемент на 4 занятия;

2800 рублей - абонемент на 8 занятий;

4400 рублей - абонемент на 12 занятий;

5800 рублей - абонемент на 16 занятий.

Возраст: от 4 до 6 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.