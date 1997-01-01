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Английский в в Детском центре "Mars Kids Club"
Цена: 400 - 5800
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Борисенко, ул. Марины Расковой, 2б
- +7 (423) 274-55-44
- +7 (914) 704-55-44
- +7 (984) 195-32-25
Информация
Описание: занятия направлены на детей в возрасте от 4 до 6 лет, поскольку этот возраст является наиболее продуктивным для начала изучения второго языка. В этом возрасте дети уже не просто интересуется познанием мира, а еще и готовы осознанно концентрировать свое внимание и усваивать информацию.
Основная цель занятий - разбудить у ребенка интерес к предмету, в этом помогает игровой формат занятий. Обучение построено на коммуникации, дети много общаются, активно пополняют свой словарный запас в английском, начинают знакомится с грамматикой.
Стоимость:
- 400 рублей - одно занятие;
- 1300 рублей - абонемент на 4 занятия;
- 2800 рублей - абонемент на 8 занятий;
- 4400 рублей - абонемент на 12 занятий;
- 5800 рублей - абонемент на 16 занятий.
Возраст: от 4 до 6 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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