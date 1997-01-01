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Английский язык в школе лидерства "GOAL"
Цена: От 700
Возраст: 6 - 18 лет
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Адреса
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Владивосток, Третья рабочая, ул. Жигура, 26
- +7 (423) 270-06-19
- +7 (423) 220-13-28
- +7 (914) 790-06-19
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 6-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: 700 руб. за занятие.
Преподаватель: Десятых Дарья - преподаватель английского языка.
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