Английский язык в "Afina Education"

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Владивосток, Центр, ул. Суханова, 3А , 4-й этаж, оф. 403
- +7 (423) 201-20-25
- +7 (423) 277-70-13
- +7 (423) 272-92-79
Владивосток, Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 12 стр. 2
- +7 (423) 272-00-12
Информация
Описание: Для детей 3-7 лет занятия проходят в игровой форме.
Возраст: от 3-х до 18-ти лет.
Продолжительность: от 46 минут.
Стоимость: от 3600 руб. в месяц.
Преподаватель: Максудова Гульнара - преподаватель английского языка, Пашина Элина - преподаватель английского языка.
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