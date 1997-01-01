Английский язык в клубе "School+"

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Информация
Описание: изучение языка проходит по принципу полного погружения. Для этого профессиональные педагоги создают для детей на занятиях англоязычную среду.
Занятия проходят по международной программе английского языка под руководством педагогов с опытом работы в международных школах мира. Программа состоит из занятий, интересных экскурсионных программ и веселых мероприятий.
Таки образом, дети изучают английский язык, как на занятиях, так и во время игр, прогулок, кулинарных мастер-классов, а также участвуют в постановках музыкального театра BROADWAY, учат песни и стихи на английском. РКаждая деятельность ребенка сопровождается английской речью и проходит на английском языке. Увлекательная игра стимулирует ребенка к знаниям, и изучение новых слов становится интересным и познавательным.
Стоимость: от 5880 до 6160 рублей в месяц (в зависимости от количества занятий), одно занятие - 280 рублей.
Возраст: от 6 до 11 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 5 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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