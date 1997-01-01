Английский язык в клубе "School+"

Информация

Описание: изучение языка проходит по принципу полного погружения. Для этого профессиональные педагоги создают для детей на занятиях англоязычную среду.

Занятия проходят по международной программе английского языка под руководством педагогов с опытом работы в международных школах мира. Программа состоит из занятий, интересных экскурсионных программ и веселых мероприятий.

Таки образом, дети изучают английский язык, как на занятиях, так и во время игр, прогулок, кулинарных мастер-классов, а также участвуют в постановках музыкального театра BROADWAY, учат песни и стихи на английском. РКаждая деятельность ребенка сопровождается английской речью и проходит на английском языке. Увлекательная игра стимулирует ребенка к знаниям, и изучение новых слов становится интересным и познавательным.

Стоимость: от 5880 до 6160 рублей в месяц (в зависимости от количества занятий), одно занятие - 280 рублей.

Возраст: от 6 до 11 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 5 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.