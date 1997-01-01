Английский язык в центре "Давай поговорим"

Информация

Описание: занятия расчитаны на разный уровень знаний.

Возраст: от 4-х до 18-ти лет.

Продолжительность: от 40 до 80 минут.

Стоимость: от 2480 до 3200 руб. в месяц.

Преподаватели: Ирина Александровна - преподаватель английского и французкого языков, Наталья Владимировна - преподаватель английского, корейского и немецкого языков, Виктория Анатольевна - преподаватель английского и немецкого языков.