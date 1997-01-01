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Английский язык в центре "Дошколенок"
Адреса
- +7 (423) 268-71-71
- +7 (423) 271-87-95
Информация
Описание: Обучение английскому языку включает в себя основные два направления:
- задания и упражнения по обучению чтению;
- детальное ознакомление с основными языковыми аспектами: словарный запас, грамматика, произношение.
Возраст: от 6-ти до 18-ти лет.
Расписание: 2 раза в неделю, группы формируются с учётом возраста, занятости детей и родительского запроса. Поэтому расписание и группы формирует сам педагог, после тестирования ребенка.
Стоимость: 3000 рублей в месяц (группы), 600 рублей занятие (индивидуальные). Есть возможность формирования пакета документов для возврата подоходного налога. Для детей-инвалидов, опекунских детей, мам-одиночек и многодетных семей предоставляется скидка 20% (на группы, на индивидуальные занятия скидки нет). Если двое детей из одной семьи, за одного оплата полная, за второго и последующих скидка 50%.
Продолжительность: 60 минут.
Количество человек в группах: от 2 до 10 чел.
Преподаватели: Пучкова Виктория Анатольевна, педагог, стаж преподавания - более 20 лет.
Форма одежды: не имеет значения.
Дополнительные расходы: учебная литература, тетради, ручки.
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