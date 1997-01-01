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Английский язык и подготовка к ЕГЭ, ОГЭ в Центре "Эйдетика"
Адреса
- +7 (423) 272-07-72
- +7 (914) 792-07-72
Информация
Описание: на занятиях по английскому языку реализован индивидуальный подход к особенностям каждого ученика, что дает положительный результат: новые знания усваиваются просто, без зубрежки и потери времени.
Что дают занятия ученику:
- повышают скорость и оперативность мыслительных процессов;
- развивают гибкость и нестандартность мышления;
- помогают усваивать информацию с первого ознакомления;
- увеличивают уверенность в собственных знаниях и силах.
Изучение языка улучшает когнитивные (познавательные) функции в целом. Это распространяется не только на уроки английского языка, дети лучше выполняют стандартные упражнения и творческие задания в разных областях, легче воспринимают и усваивают новую информацию. Процесс обучения для них не становится рутиной, и приносит больше положительных эмоций.
Стоимость: от 500 рублей в час.
Возраст: от 7 до 18 лет.
Продолжительность: 1,5 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Преподаватели: Екатерина Андреевна - преподаватель английского языка.
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