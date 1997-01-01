Английский язык и подготовка к ЕГЭ, ОГЭ в Центре "Эйдетика"

Информация

Описание: на занятиях по английскому языку реализован индивидуальный подход к особенностям каждого ученика, что дает положительный результат: новые знания усваиваются просто, без зубрежки и потери времени.

Что дают занятия ученику:

повышают скорость и оперативность мыслительных процессов;

развивают гибкость и нестандартность мышления;

помогают усваивать информацию с первого ознакомления;

увеличивают уверенность в собственных знаниях и силах.

Изучение языка улучшает когнитивные (познавательные) функции в целом. Это распространяется не только на уроки английского языка, дети лучше выполняют стандартные упражнения и творческие задания в разных областях, легче воспринимают и усваивают новую информацию. Процесс обучения для них не становится рутиной, и приносит больше положительных эмоций.

Стоимость: от 500 рублей в час.

Возраст: от 7 до 18 лет.

Продолжительность: 1,5 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Преподаватели: Екатерина Андреевна - преподаватель английского языка.