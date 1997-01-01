Английский язык в Центре иностранных языков "Language Leader"

Информация

Описание: обучение языку проходит по эффективным программам изучения английского языка, с учетом последних тенденций в области современного преподавания. На занятиях дети не только овладеют грамматикой и лексикой, но и научатся использовать полученные знания для реального общения.

Ученики центра всегда получают максимальные баллы на экзаменах. Занятия проводят русскоязычные и англоязычные преподаватели со специальным образованием и опытом работы.

Стоимость: от 4000 до 5500 рублей в месяц.

Возраст: от 3 до 18 лет (занятия проходят в группах). Группы формируются по результатам тестирования, возрасту и с учетом смены в школе.

Продолжительность: 1 час 20 минут.

Чатсота занятий: 2 раза в неделю. А также 1 раз в месяц проходит практическая встреча "Разговорный клуб".

Количество человек в группе: до 8 человек.