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Английский язык в Центре иностранных языков "Language Leader"
Адреса
- +7 (423) 248-37-48
Информация
Описание: обучение языку проходит по эффективным программам изучения английского языка, с учетом последних тенденций в области современного преподавания. На занятиях дети не только овладеют грамматикой и лексикой, но и научатся использовать полученные знания для реального общения.
Ученики центра всегда получают максимальные баллы на экзаменах. Занятия проводят русскоязычные и англоязычные преподаватели со специальным образованием и опытом работы.
Стоимость: от 4000 до 5500 рублей в месяц.
Возраст: от 3 до 18 лет (занятия проходят в группах). Группы формируются по результатам тестирования, возрасту и с учетом смены в школе.
Продолжительность: 1 час 20 минут.
Чатсота занятий: 2 раза в неделю. А также 1 раз в месяц проходит практическая встреча "Разговорный клуб".
Количество человек в группе: до 8 человек.
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