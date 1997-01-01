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Английский язык в центре иностранных языков "Smart Start"
Адреса
- +7 (914) 073-13-20
- +7 (423) 209-13-20
Информация
Описание: обучение на занятиях ведется по современным, инновационным учебным материалам лучших издательств мира: Oxford, Cambridge, Pearson Longman, Macmillan.
Благодаря занятиям ребенку будет гораздо проще усваивать школьную программу и получать высокие оценки. А также занятия помогут стереть языковой барьер, натренировать разговорный навык, аудирование и улучшить знание грамматики.
В младших языковых группах занятия проходят в игровой форме. Занятия для ребят постарше также включают интерактив, обучение проходит по программе издательства Oxford "Family and Friends 2". Данная методика по обучению грамматике и формированию основных языковых навыков включает в себя задания на постановку правильного английского произношения.
Кроме того, на занятиях ребята проходят всестороннюю проверку знаний и начинают раннюю подготовку к ОГЭ, ЕГЭ и Международным экзаменам.
Стоимость: от 2900 рублей в месяц. Пробный урок - бесплатно.
Возраст: от 4 до 13 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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