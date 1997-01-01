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Английский язык в центре "Изумрудный город"
Цена: 3000 - 3000
Возраст: 3 - 11 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Тихая, ул. Сахалинская, 1А , 2-й этаж
- +7 (423) 273-62-24
- +7 (423) 267-55-00
- +7 (423) 274-36-33
Информация
Описание: групповые занятия.
Возраст: от 1 - 3 года и 4 - 7 лет.
Продолжительность: 40 минут.
Стоимость: 3000 руб. в месяц.
Преподаватели: Евгения - преподаватель английского языка, Виктория - преподаатель английского языка, Любовь Яковлевна - преподаватель английского языка, Тамара - преподаватель английского языка.
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