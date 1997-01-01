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Английский язык в Центре "Language Place"
Адреса
- +7 (423) 254-00-52
- +7 (902) 524-00-52
Информация
Описание: занятия помогут ребенку сформировать языковую базу к школе. Чем раньше ребенок начнет изучение языка, тем легче ему будет усваивать информацию. Занятия проходят в игровой форме, детям весело и интересно знакомиться с английским языком. На занятии маленьким детям все объясняется наглядно, с помощью игр, игрушек и наглядного материала.
Занятия строятся не по шаблонам, каждое из них уникально и составляется для отдельной группы детей или ребенка. В группах постарше бучение построено таким образом, что все ученики взаимодействуют друг с другом. Много времени уделяется разговорному общению и работе в мини-группах, с помощью чего развиваются разговорные навыки.
В обучении используется только современная литература и материалы ведущих мировых изданий. Все необходимые для обучения материалы предоставляются центром.
Кроме занятий англиским языком, также проводится обучение китайскому, испанскому языкам и языку хинди.
Стоимость: 500 рублей - одно занятие, абонемент на месяц - 4000 рублей.
Возраст: от 4 до 18 лет. Занятия проходят в группах, сформированных по возрасту и уровню подготовки.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: 3-5 человек.
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